Nkü Rektörü Şahin Gazetecilerle Bir Araya Geldi
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:23 Kaynak: AA
(NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Rektörlük binasında düzenlenen toplantıda Şahin, 3 aylık görev sürecinde yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.
Şahin, burada yaptığı konuşmada, üniversiteyle şehrin daha çok kaynaşması için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Çeşitli proje aşamalarımız var inşallah yakında onları da tamamlayacağız. Ziraat Fakültesinde Tekirdağ çiftçisine hizmet önemli. Çünkü burası turizm ve sanayi şehri olduğu kadar tarım ve hayvancılık şehri dolayısıyla ayçiçek potansiyelinin üreticisinin olduğu yer. Aynı şekilde hububatta da öyle. Çiftçimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya çalışacağız." dedi.
Üniversitenin güzel çalışmalara imza atacağını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Farkındalık çalışması kapsamında "minik üreticiler" projesini yaptık.Çok da talep gördü.Bütün okullarımızda proje ofisimizde şuanda hanımlarımız ilgileniyorlar.Şuan da bütün okullarda hemen hemen bu tür talepler var.Onlarla ilgili de yeni çalışmalar yapmak istiyoruz.Minik üreticiler de çocuklarımız önemli. Doğa bilincini aşılamak, geleceğe yatırım yaparak dolayısıyla seralarımızda soğan ekimi ve marul hasadını gerçekleştirdik. Çok keyifliydi. Bu tür çalışmalarımız devam edecek."
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