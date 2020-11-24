NKÜ Rektörü Şahin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, öğretmenliğin ulvi bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin iyi ahlaklı, insana ve emeğe saygılı, başkasının hakkını gözeten ve koruyan, araştıran, okuyan, hayatı seven iyi nesiller yetiştirmelerinin geleceğe yapılacak en büyük yatırım olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Ahlaki terbiye ve vicdani değerlerle donatılarak eğitilmiş bir insanın tüm dünyayı değiştirme kudretine sahip olabileceğini en iyi bilenler öğretmenlerdir. Tüm öğretmenlerimiz ve aziz milletimizin bu anlamlı gününü kutluyor; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyor; hayatına devam etmekte olan öğretmenlerimize de sağlıklı ve güzel günler diliyorum."