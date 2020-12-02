NKÜ Rektörü Şahin'in, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'yı anma mesajları - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Namık Kemal'in ölümünün 132. yıl dönümü ve Yahya Kemal Beyatlı'nın doğumunun 136. yılı dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Şahin, mesajında, vatan şairi sıfatıyla Türkiye'nin önemli edebiyatçısı ve düşünürü olan Namık Kemal'in kendi devrindeki pek çok önemli edebiyatçıyı etkilediğini bildirdi.

Namık Kemal'in ölümünden sonra da edebiyat dünyasını, aydınları ve devlet adamlarını etkilemeye devam ettiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Vatan şairimize vefa borcumuzu ödemek ve gelecek nesilleri Namık Kemal kimdir? konusunda bilgilendirmek için Namık Kemal (Hayatı-Düşünceleri-Eserleri) isimli kitabın basımını geçen ay tamamlayarak yayın dünyamıza kazandırdık. Kitabın, Tekirdağ doğumlu vatan şairimizin daha yakından bilinmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Yine bu ay doğum gününü de idrak edeceğimiz Namık Kemal'i, ölümünün yıl dönümünde saygıyla anıyor, sanat ve fikir dünyasına kattıkları için şükranlarımı sunuyorum."

Şahin, Yahya Kemal Beyatlı'nın Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri olduğunu belirtti.

Beyatlı'nın aynı zamanda Türk edebiyatının da baş aktörlerinden olduğuna değinen Şahin, şunları ifade etti:

"Yahya Kemal Beyatlı, sanatçı kişiliğinin yanında aynı zamanda bir diplomat ve devlet adamıydı. 1 Mart 1935'te beşinci dönem ve 3 Nisan 1939'da altıncı dönem Tekirdağ Milletvekilliğine seçilmesi ve Yol Düşüncesi şiirinde Tekirdağ için kullandığı 'Fetihler ufku Tekirdağ' sözleriyle Tekirdağ'a olan bağlılığını ve ilgisini gösteren Yahya Kemal Beyatlı'nın bu manevi mirası, biz Tekirdağlılar için çok anlamlı ve çok kıymetlidir. Tekirdağ'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Namık Kemal'in hatırasına ilaveten 'Üç Kemaller Diyarı' olarak anılmasına vesile olan da işte bu mirastır. Yahya Kemal Beyatlı'nın doğumunun yıldönümü dolayısıyla ilimize, düşünce hayatımıza, edebiyata ve kültürümüze katkıları için şükranlarımı sunuyorum."