Son Dakika Haberleri: Nkü Sosyal Yaşam Merkezine Çanta Mağazası

Nkü Sosyal Yaşam Merkezine Çanta Mağazası

1 saat önce

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezine, kurum personeli, öğrenciler ve Tekirdağ halkının alışveriş yapabileceği çanta mağazası açıldı.

Nkü Sosyal Yaşam Merkezine Çanta Mağazası, System.String[]
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezine, kurum personeli, öğrenciler ve Tekirdağ halkının alışveriş yapabileceği çanta mağazası açıldı.

Gıdadan giyime, kırtasiyeden banka hizmetine, elektronikten kozmetiğe birçok mağazayı bünyesinde bulunduran Sosyal Yaşam Merkezinde, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve eşi Selda Şahin' in katılımıyla çanta mağazasının açılışı gerçekleşti.

NKÜ personeli ve öğrencilerinin bulunduğu açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Sosyal Yaşam Merkezimizi daha hareketli ve daha faydalı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Açılışını yaptığımız mağazamızın da personelimize, öğrencilerimize, halkımıza hayırlı olmasını diliyor, mağaza sahibimizin de bol kazançlar sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Açılışın ardından Rektör Şahin ve beraberindekiler Yaşam Merkezinde bulunan diğer mağazaları ziyaret ederek mağaza sahipleri ile görüş alışverişinde bulundu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:14 Kaynak: İHA

Rektör, Selda Şahin, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel
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