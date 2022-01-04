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NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Çift Anadal Programı" başlatılacak - Son Dakika

NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Çift Anadal Programı" başlatılacak

04.01.2022 11:02
NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Çift Anadal Programı" başlatılacak

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Çift Anadal Programı" uygulamasının başlatılacağı bildirildi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Çift Anadal Programı" uygulamasının başlatılacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Senatosu'nun toplantısında alınan karar ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ile Elektronik ve Otomasyon Bölümü arasında "Çift Anadal Programı" (ÇAP) uygulanması uygun bulundu.

Üniversitenin birimleri dahilinde ilk defa uygulanacak program ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun Bilgisayar Programcılığı ve Mekatronik, Bilgisayar Programcılığı ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Mekatronik ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Mekatronik ve Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Mekatronik programlarını tercih eden öğrenciler için 2022-2023 akademik yılından itibaren uygulama hayata geçirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, şunları kaydetti:

"Çift Anadal Programı, bir lisans/önlisans programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. Senatomuzun almış olduğu bu karar sayesinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda öğrenciler, gerekli yeterlilikleri sağladıkları takdirde okudukları bölüm/programın yanında aynı anda ikinci bir bölüm/programdan mezun olabilme fırsatına kavuşacaklar. Üniversitemizde ilk defa uygulanacak bu uygulama dolayısıyla heyecanlıyız."

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Namık Kemal Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Çift Anadal Programı" başlatılacak - Son Dakika
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