NKÜ Tıp Fakültesi dokuzuncu dönem mezunlarını verdi - Son Dakika
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NKÜ Tıp Fakültesi dokuzuncu dönem mezunlarını verdi

11.07.2022 11:04
NKÜ Tıp Fakültesi dokuzuncu dönem mezunlarını verdi

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi mezunları törenle diplomalarını aldı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi mezunları törenle diplomalarını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite stadyumunda Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Güntekin, NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Tekirdağ Tabipler Odası Başkanı Dr. Şenol Özcan, öğretim üyeleri ve ailelerin katılımıyla düzenlenen törende, mezun olan yeni doktorlar Hipokrat yeminlerini ederek mesleğe adım attı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, NKÜ'nün Türkiye'deki yaklaşık 200 tıp fakültesi arasında 34. olarak akreditasyon belgesi aldığını belirtti.

Öğrencileri gururla mezun ettiklerini aktaran Dekan Gültekin, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, öncelikle bölgemizde ve ülkemizde bilimsel açıdan tanınır, seçkin ve örnek gösterilecek bir eğitim kurumu olmak. Kaliteli ve çağdaş standartlarda bir tıp eğitimi, kaliteli sağlık hizmetinin verildiği, yeterli sayıda hasta çeşitliliğinin olduğu, uygun altyapı ve cihaz imkanlarının bulunduğu iyi organize edilen merkezlerde verilebilir. Bizler de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Rektör Şahin ise NKÜ Tıp Fakültesinin Trakya'da tek sağlık turizm belgesine sahip hastane olduğunu ifade etti.

Üniversitede yapılması planlanan sağlık yatırımları ve tesisleşmelerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Şahin, mezun öğrencilerin NKÜ'yü gururla temsil edeceklerini dile getirdi.

Konuşmalarının ardından 9. dönem fakülte birincisi Özge Altınbilek, adını mezuniyet kütüğüne çaktı. Diplomalarını alıp "Hipokrat yemini" eden yeni doktorlar daha sonra kep attı.

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Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Hipokrat, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NKÜ Tıp Fakültesi dokuzuncu dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

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