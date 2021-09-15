NKÜ TÖMER Öğrencilerinden "Anneler Günü" Kutlama Videosu 07-05-2021 - Son Dakika
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NKÜ TÖMER Öğrencilerinden "Anneler Günü" Kutlama Videosu 07-05-2021

15.09.2021 23:56

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NKÜ TÖMER) öğrencileri "Anneler Günü" için bir video hazırlayarak tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NKÜ TÖMER) öğrencileri "Anneler Günü" için bir video hazırlayarak tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZGÜR "Üniversitemizde Türkçe öğrenen uluslararası öğrenci ve kursiyerlerimizle birlikte "Anneler Günü" dolayısıyla kısa bir video oluşturduk. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Videoyu izlemek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum NKÜ TÖMER Öğrencilerinden 'Anneler Günü' Kutlama Videosu 07-05-2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: NKÜ TÖMER Öğrencilerinden "Anneler Günü" Kutlama Videosu 07-05-2021 - Son Dakika
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