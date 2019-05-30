NKÜ'ye akıllı bisiklet istasyonu

Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) merkez yerleşkesinde "Akıllı Bisiklet İstasyonu" açıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akıllı bisikletlerle öğrencilerin kampüs içindeki ulaşımının kolaylaştırması amaçlanıyor.
Açılışa Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
, Rektör
Prof. Dr. Mümin Şahin, belediye başkan yardımcıları, rektör yardımcıları, akademik personel ile öğrenciler katıldı.
Açılışta konuşan Yüksel, öğrencilerin üniversite içinde gidiş dönüşlerini daha hızlı yapabileceği bir istasyon oluşturduklarını, bisikletlerin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
Rektör Şahin de Süleymanpaşa Belediyesi'ne vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.
Tören Yüksel, Şahin ve protokol üyelerinin akıllı bisikletleri kullanmaları ile sona erdi.