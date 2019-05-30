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NKÜ'ye akıllı bisiklet istasyonu

28 dakika önce

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) merkez yerleşkesinde "Akıllı Bisiklet İstasyonu" açıldı.

NKÜ'ye akıllı bisiklet istasyonu, System.String[]
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) merkez yerleşkesinde "Akıllı Bisiklet İstasyonu" açıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akıllı bisikletlerle öğrencilerin kampüs içindeki ulaşımının kolaylaştırması amaçlanıyor.
Açılışa Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, belediye başkan yardımcıları, rektör yardımcıları, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Yüksel, öğrencilerin üniversite içinde gidiş dönüşlerini daha hızlı yapabileceği bir istasyon oluşturduklarını, bisikletlerin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
Rektör Şahin de Süleymanpaşa Belediyesi'ne vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.
Tören Yüksel, Şahin ve protokol üyelerinin akıllı bisikletleri kullanmaları ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:12 Kaynak: AA
Süleymanpaşa, Namık Kemal Üniversitesi, Rektör, Güncel
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