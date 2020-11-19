"Nlogo İstanbul"da 2. etap teslimleri başlıyor - Son Dakika

"Nlogo İstanbul"da 2. etap teslimleri başlıyor

19.11.2020 11:55

Özyurtlar Holding'in 33. projesi "Nlogo İstanbul"un 2. etabında sona gelindi.

Özyurtlar Holding'in 33. projesi "Nlogo İstanbul"un 2. etabında sona gelindi.

Özyurtlar Holding açıklamasına göre, 310 bin metrekarelik alanda 7 blok halinde yükselen projenin 2. etabı, 1+1'den 3+1'e, 80 metrekare'den 175 metrekare büyüklüğe uzanan 900 daireden oluşuyor. Bin 800 daireden oluşan ilk etabı 2 yıl önce teslim edilen ve oturum başlayan Nlogo İstanbul'da, Türkiye'nin dev alışveriş ve yeme içme markalarını buluşturan, 87 dükkandan oluşan Cadde İstanbul da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özyurt, "Nlogo İstanbul" ile İstanbul'un hızlı bir gelişim sürecinde olan Esenyurt'un gelişimine yön verdiklerini, bölgenin marka değerinin oluşmasına liderlik ettiklerini belirterek, "Projenin bin 800 daireden oluşan ilk etabının teslimlerini 2 yıl önce tamamlamış ve yatırımcılarımız tarafından büyük bir ilgiyle karşılaşmıştık. Bu bölümde oturum da başlamıştı. 900 daireden oluşan 2. etabımızın inşaat çalışmalarında, pandemiye rağmen hız kesmedik. 33. projemizde de yatırımcılarımızdan ciddi bir talep alıyoruz. Yatırımcılarımıza söz verdiğimiz tarihte teslimlere başlıyoruz. Aynı zamanda 3 blokta, 3'er adet, 3 katlı penthouse dairelerimizi de satışa sunmaya hazırlanıyoruz. Özel mimariye sahip olan bu dairelerimizin fiyatı 1 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

Projede holding bünyesinde 24 ay vadelendirme fırsatı sunduklarını aktaran Özyurt, şunları kaydetti:

"Projemizin tüm etaplarında 1+1'den 3+1'e farklı tip ve büyüklüklerde daireler yer alıyor. Daire büyüklüklerimiz 80 metrekareden başlıyor, 175 metrekareye kadar çıkıyor. Daire fiyatlarımız 399 bin TL ile 875 bin TL arasında değişiyor. Projemizin 45. katta villa hayatı sunuyoruz. İçinde asansör bulunan, jakuzili ve manzaralı lüks penthouse daireleri 1 milyon dolar ile satışa sunacağız. Türkiye'nin dev alışveriş ve yeme içme markalarını buluşturduğu Cadde İstanbul bölümü için kiralama görüşmelerimiz sürüyor. Bu bölüme de Türkiye'nin dev alışveriş ve yeme içme markalarından talep alıyoruz."

Farklı tip ve büyüklüklerde daireler

"Nlogo İstanbul"un 3. etabında da 1+1'den 3+1'e farklı tip ve büyüklüklerde daireler yer alıyor. 1+1 daireler 80 metrekare, 3+1 daireler ise 175 metrekare büyüklüğe sahip bulunuyor. Projede daire fiyatları ise 399 bin TL ile 875 bin TL arasında değişiyor. Mimar Cevat Çalıkoğlu imzası taşıyan proje, Türkiye'nin dev alışveriş ve yeme içme markalarını buluşturduğu Cadde İstanbul da yer alıyor.

"Nlogo İstanbul"un sosyal donatı alanlarıyla da yaşamın merkezinde konumlanıyor. Projenin sosyal donatı alanları arasında; çocuk oyun alanları, çocuk oyun odası, süs havuzları, rekreasyon alanları, yürüyüş parkurları, basketbol sahası, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, giyinme odaları, spor salonu, fitnesscenter, lobi-cafebar, sinema salonu yer alıyor. Merkezi konumda olan "Nlogo İstanbul"; Bauhaus'a, 5M Migros'a, Koçtaş Yapımarket'e, Marmarapark AVM'ye, ToriumAVM'ye, Real Hipermarket'e ve Akbatı AVM'ye 5 dakika, Atatürk Havalimanı'na 15 dakika mesafede.

İstanbul, Esenyurt, Türkiye, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Nlogo İstanbul'da 2. etap teslimleri başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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