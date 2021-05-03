Nlp Nedir ve Ne İşe Yarar? Nlp Teknikleri ve Faydaları - Son Dakika

Nlp Nedir ve Ne İşe Yarar? Nlp Teknikleri ve Faydaları

03.05.2021 21:13
Nlp Nedir ve Ne İşe Yarar? Nlp Teknikleri ve Faydaları, System.String[]

NLP konusunda çok fazla insan araştırma kanalı olarak internetten yararlanmakta ve bu doğrultuda çok fazla sayıda insan bu yöndeki araştırmalarını internet üzerinde gerçekleştirmektedir.

NLP konusunda çok fazla insan araştırma kanalı olarak internetten yararlanmakta ve bu doğrultuda çok fazla sayıda insan bu yöndeki araştırmalarını internet üzerinde gerçekleştirmektedir. Bu yönüyle oldukça önem arz eden konular arasında yerini almaktadır.

NLP Nedir ve Ne İşe Yarar?

Çok kişide merak uyandıran NLP nedir ve ni işe yarar sorusunun oldukça basit bir şekilde açıklaması bulunmaktadır. Buna göre NLP, iş, spor, sanat gibi çeşitliliğe sahip alanlarda çok başarılı olan insanların, düşünme alışkanlıklarını, davranış kalıplarını, düşünce ve inançlarını incelemek ve analiz etmektir.

Üst düzeyde başarı elde eden insanları, bu başarı düzeylerine ulaştıran nedenlerin tam olarak iyi anlaşılması halinde, bu modelleri kodlamak, modellemek ve yeniden üretmek mümkün olabilmektedir. Bundan dolayı çok basit bir ifadeyle NLP, başarılı ve etkili davranış kalıplarını kopyalamaya ve bunları yeniden üretmeye dayanır.

'Nöro' yahut "Neuro', tecrübelerinin bilinçli yahut bilinçsiz bir düşünceye dönüştürüldüğü nörolojik sisteme atıfta bulunulur.

'Linguistik' yahut 'Dilbilim', insanların aralarında nasıl iletişim kurduklarını ve dilin deneyimlerini anlamlı hale getirerek nasıl kullanıldığını ifade eder.

'Programlama', düşünce ve davranışın kodlanabildiği ve sonuç olarak yeniden üretilebileceği temel NLP kavramını ifade eder.

NLP'nin 4 temel köşe taşı mevcut olup bunlar:

1- Davranışsal Esneklik

2- Dostça İlişki/ Uyum

3- Sonuçsal Yaklaşım

4- Duyusal Farkındalık

1- Davranışsal Esneklik; NLP, kişilerin daha esnek olmasına ve çalışmamaları halinde eski yol ve yöntemlerini değiştirmeyi kabul etmelerine de yardımcı olur. "Değişimin tek sabit olduğu" gerçekliğinin daha çok kabul edilmesi durumunda, her daim eski şeyleri yapmanın yollarını değiştirmeye, yeni olanı benimseyerek adapte olmaya olan gereksinimleri daha kolay değerlendirme olanağı sağlar.

2- Dostça İlişki/ Uyum; Başkaları ile iletişim kurma ve ilişki kurma, NLP'nin ana direklerinden biri olmaktadır. NLP'nin derin çalışması bireyi, daha iyi bir iletişimci olmaya ve başkalarıyla daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olacak araçlar ve teknikler sunmaktadır. Bu sayede bireyin ilişkilerini geliştirerek daha iyi ve daha başarılı bir yaşam sürdürmesini sağlar.

3- Sonuçsal Yaklaşım; Bunun anlamı, kişinin olumsuz bir sorun modunda sıkışıp kalmasından ziyade, sonuçta ne istediğini düşünmeye başlamasını sağlar. Bir sonuç yaklaşımının gayesi - konu ister hafta sonunda kişinin ne yapacağı, ister yürütebileceği önemli nitelikte bir proje, ister yaşamını gerçek gayesini bulmak olsun - kişinin yaşamında en iyi kararları ve seçimleri yapmasında bireye yardımcı olur.

4- Duyusal farkındalık; NLP ayrıca bireylerin çevre, renkler, sesler, kokular ile alakalı daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı olur. Bireylerin duyularını ayarlayarak keskinleştirmelerine, çevrelerinde daha fazla haberdar olmalarına ve etraflarında olup bitenlere daha fazla dikkat etmelerine yardımcı olur.

NLP Teknikleri ve Faydaları

NLP kendi içinde öneme sahip olan beş tekniğe sahip olup, bu tekniklerin her biri kişiye önemli faydalar sağar. İşte NLP teknikleri ve sağladıkları faydalar:

1- NLP Ayrışma (Dışarıdan Gözlem) Tekniği: Bireyin yolda keyifli bir şekilde müziğinizi son ses açmış giderken arabalardan biri önüne kırabilir yahut tehlikeli bir hareket yapabilir ve birey aniden sinirlenip bağırıp çağırabilir. Bu noktada bireyin NLP ayrışma (dışarıdan gözlem) tekniğini devreye sokması gerekiyor. Bu teknikle birey, kendisine negatif durumlar yaşatan anları bir film şeridi gibi gözünün önünden geçirir.

Birey yaşadığı olayı ayrıntılı bir biçimde her anını defalarca inceler. Kişinin hala aynı olumsuz duygular içerisinde olması durumunda, sakinleşinceye yani beynine olumlu duyguları yerleştirinceye kadar bu işlemi yapmaya devam etmesi gerekir. Bu sayede birey NLP ayrışma tekniğini kullanarak kendisini strese sokan durumları bir seyirci olarak film izler gibi defalarca izler ve kafasındaki olumsuz duygulardan kurtulma olanağı elde edebilir.

2- NLP Yeniden Yaratma Tekniği; NLP yeniden yaratma tekniği bireyin çaresiz kaldığı ve ne yapacağını bilemediği hallerde işine yarayacak olan bir tekniktir. Bireyin içinde bulunduğu olumsuz duygu ve düşünceye daha farklı bir açıdan bakmasına yardımcı olur.

3- NLP Çapalama Tekniği (Demirleme Tekniği) ; NLP'nin en fazla kullanımı söz konusu olan tekniklerinden biri olan demirleme tekniği olarak da isimlendirilen NLP çapalama tekniğiyle birey kendisini olumlu bir duygu durumuna sabitleyebilir. Bunun anlamı bireyin içinde bulunduğu negatif duygu durumundan pozitif duygu durumuna geçebilmesi olmaktadır. Bireyin bu pozitif duyguda kalarak kendisini iyi hisler içinde bulunabilir. Bireyi strese sokan, kendisini güvensiz yahut tedirgin hissettiği anlarda da bu teknik sayesinde olumsuz duygularla başa çıkması mümkün olabilir. Böylece birey NLP çapalama (demirleme) tekniği sayesinde hem geçmişteki olumsuz duygulardan arınır hem de yaşadığı anı daha iyiye taşımayı başarma şansı elde edebilir.

4- NLP Uyum Tekniği: Uyum, bireylerin karşılıklı ilişkinin temelini meydana getirir. NLP uyum tekniği de bireyin, diğer insanlarla doğru iletişim kurmasını sağlar. Aynalama tekniği olarak da ifade edilen bu yöntemin hedefi bireyin iş yaşamından sosyal yaşamına kadar herkesle iyi ilişkiler kurmayı başarmaktır. Bireyin iş hayatında çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinden müşteri ilişkilerine kadar uyum tekniğinden yararlanabilme olanağı elde eder.

5- NLP İnanç Değiştirme Tekniği: Bir bireyin hayatında pek çok olumsuz durumla karşı karşıya kalması söz konusudur. Bu noktada bireylerin zihinlerinde yaşadıkları bir olumsuz duruma bağlı olarak bazen genellemeler yapılması söz konusudur. Bu genellemeler neticesinde de o duruma bağlı bir inanç oluşturmakta ve kişiler kendilerini sınırlamaktadır. NLP inanç değiştirme tekniği, bireylerin kendisini sınırlayan bu inançlardan kurtulmasının sağlamaya yönelik bir sonuç yaratmaya yardımcı olur.

Nlp Nedir ve Ne İşe Yarar? Nlp Teknikleri ve Faydaları

Film, Nlp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nlp Nedir ve Ne İşe Yarar? Nlp Teknikleri ve Faydaları - Son Dakika Magazin


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