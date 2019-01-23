NN'de 2 Ayrı Üst Düzey Atama Gerçekleşti

NN Hayat ve Emeklilik, İstanbul ofisinde 2 ayrı üst düzey atama duyurusu yaptı.

Dünya çapında 18 ülkede, 15 bin çalışanı ile 17 milyondan fazla müşterisi bulunan NN Group, faaliyet gösterdiği ülkeler arasında rotasyona önem veriyor. Dikey ya da yatay atamalarla ofislerindeki organik bağı güçlendirmeyi hedefleyen NN Group, İstanbul ofisinde iki üst düzey atamayı duyurdu.NN Hayat ve Emeklilik'in İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Meliha Yardım, aynı görev için grubun Romanya ofisine transfer oldu. Meliha Yardım'dan boşalan koltuğa da NN Group Genel Merkezi'nde CIO fonksiyonlarından sorumlu İnsan Kaynakları Üst Düzey Yöneticisi olarak görev yapan Hong-Wha Ling getirildi.

Meliha Yardım Kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden 2007 yılında mezun olan Meliha Yardım, 2008 yılında profesyonel kariyerine HSBC Bankası İnsan Kaynakları biriminde başladı. Daha sonra Hay Grup'ta Danışman olarak çalışan Yardım, 2012 yılında NN Hayat ve Emeklilik'e katıldı. NN Grup içerisinde diğer ülkelere kıyasla çok daha küçük bir ekiple çalışmasına rağmen İnsan Kaynaklarını profesyonelleştirme konusunda üstün bir başarı gösteren Meliha Yardım, aynı zamanda değişim yönetiminde önemli roller üstlendi ve NN Grup çapında yürütülen bazı projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulundu.

Hong-Wha Ling Kimdir?

İşe alım, ücretlendirme, yan haklar ve İK iş ortaklığında 15 yıllık deneyime sahip olan Hong-Wha Ling, Şubat 2006'da ING'ye, 2011'de ise NN Group'a katıldı. 7 yıldır NN Group bünyesinde insan kaynakları departmanında çeşitli kademelerde çalışan Ling, özellikle değişim yönetimi ve Delta Lloyd ile entegrasyon süreçlerinde görev almıştır.