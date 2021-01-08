NN Hayat ve Emeklilik 2021'de dijitalleşerek büyüyecek - Son Dakika

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, 2021 yılında büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "2021'de iki alana odaklanacağız, mevcut satış kanallarımızı geliştirecek, online platformlardaki etkinliğimizi artıracağız. Karlı büyümek için dijital kanallarındaki penetrasyonu artıracağız. KOBİ'ler ve telesatış faaliyetlerinde yeni ürünler sunacağız." ifadelerini kullandı.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, belirsizliklerle sona eren 2020 yılını büyümeyle tamamlayan NN Hayat ve Emeklilik, salgına rağmen yıl sonu hedeflerine ulaştı. 2020'de, beklentilerin de üzerinde fon büyüklüğü elde eden NN Hayat ve Emeklilik, önceki yıla göre yüzde 35 büyüme elde etti.

2020'nin yıldızı ise Bireysel Emeklilik (BES) oldu. BES'te tüm kanallarda hedefin üstünde girişler elde eden NN Hayat ve Emeklilik, 2020 yıl sonu itibarıyla 5,8 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanında prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 316 arttı ve 15,4 milyon TL oldu.

"e-NN platformunu yeniden başlatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, 2021 yılında büyüme hedeflediklerini belirterek, "2021'de iki alana odaklanacağız, mevcut satış kanallarımızı geliştirecek, online platformlardaki etkinliğimizi artıracağız. Karlı büyümek için dijital kanallarındaki penetrasyonu artıracağız. KOBİ'ler ve telesatış faaliyetlerinde yeni ürünler sunacağız. Bunun yanı sıra acentelerimizle ve JV'lerimizle (iştiraklerimizle) sürdürdüğümüz başarılı iş birliklerimize devam edeceğiz. Geleneksel satış kanallarımızdaki büyüme girişimlerinin yanı sıra mükemmelleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve zenginleştirilmiş ürünlerle e-NN platformunu yeniden başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Grzelonska, dijitalleşme alanında 2018'den bu yana ciddi yatırımlar gerçekleştiren NN Hayat ve Emeklilik'in 2021'de önemli büyümeler kat edeceğini bildirdi.

Müşteri deneyimini dijitalleştireceklerini ve özellikle sağlık alanındaki hizmetlere dijital kanal üzerinden ulaşılabilecek bir platform üzerinde çalıştıklarını aktaran Grzelonska, "Ayrıca daha fazla müşteriye ulaşabilmek için dağıtım ağımızı genişleterek diğer dijital platformlarla iş birliği yapmayı planlıyoruz. Buna paralel olarak, veri analitiğine odaklanarak müşteriye değer yaratacak kişiselleştirilmiş çözümler sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.