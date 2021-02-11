NN Hayat ve Emeklilik, diktiği fidanları "Büyük Orman"a dönüştürüyor - Son Dakika

NN Hayat ve Emeklilik, diktiği fidanları "Büyük Orman"a dönüştürüyor

11.02.2021 12:05
NN Hayat ve Emeklilik, diktiği fidanları

Doğayı koruma temalı projeleriyle öne çıkan ve bu alanda önemli bir farkındalık yaratan NN Hayat ve Emeklilik, Ege Orman Vakfı iş birliği ile "NN Büyük Orman" projesi için harekete geçti.

Doğayı koruma temalı projeleriyle öne çıkan ve bu alanda önemli bir farkındalık yaratan NN Hayat ve Emeklilik, Ege Orman Vakfı iş birliği ile "NN Büyük Orman" projesi için harekete geçti.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, 2018'den bu yana sürdürdüğü doğayı koruma temalı çalışmalarına yeni bir proje ile devam ediyor.

"Doğaya Mektup" ve "Kağıtsız BES" gibi öncü projelere imza atan NN Hayat ve Emeklilik, yıl boyunca tüm çalışanlarının doğum günü ve diğer özel günlerini kendileri adına dikilen birer fidanla kutluyor.

Doğayı korumaya yönelik farkındalık yaratacak

NN Hayat ve Emeklilik, doğayı korumaya yönelik gerçekleştirdiği farkındalık hareketi kapsamında Ege Orman Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği "NN Büyük Orman" projesi ile çalışanlarına doğum günü ve özel günlerde kendileri adına dikilen fidan hediye ediyor.

Dikilen fidanların bir araya toplanarak İzmit-Derince-Çenedağ mevkiinde ormana dönüştürülmesi planlanan proje, yeni müşteriler ve özel iş birlikleri adına yapılacak fidan dikimi ile genişletilecek.

Online veya tele satış kanallarından NN ailesine katılan müşterileri için de 5'er adet fidan dikilerek, kişiye özel bir dijital sertifika oluşturulacak.

"Gezegenimiz ve kendimiz için ormanları korumak zorundayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, NN Hayat ve Emeklilik olarak 2021 yılında da çevresel ve toplumsal sosyal sorumluluk konularında öncü olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve beraberinde getirdiği sorunlar, bu alanda acil önlem alınması gereken konuların başında yer alıyor. İklim değişikliğine karşı ormanları korumak ve orman sayılarını artırmanın önemi çok büyük. Yeterli oksijenin üretilmesi, sıcaklık dengesi ve ekolojik dengenin sağlanması, temiz su kaynaklarının oluşumu, verimli tarım arazilerinin korunması ve çığ, sel, erozyon gibi afet olaylarının engellenmesi için, özetle gezegenimiz ve kendimiz için, ormanlarımızı koruma ve onlara sahip çıkma düşüncesiyle daha önce Türkiye'nin birçok bölgesinde orman oluşturduk.

'Çünkü Başka Sen Yok' diyerek vurguladığımız bu oluşumla, yaptığımız her çalışmada doğaya katkı sunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Doğayı sahiplenme stratejimiz kapsamında Ege Orman Vakfı iş birliği ile hayata geçirdiğimiz 'NN Büyük Orman' projesi sayesinde çalışanlarımıza doğum günlerinde ve NN'in online ya da tele satış kanallarından aramıza katılan müşterilerimize kendileri adına yaptığımız fidan bağışlarıyla, doğayı korumaya yönelik önemli bir farkındalık yaratacağımıza inanıyoruz."

Ege Orman Vakfı, Yatırım, Sigorta, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NN Hayat ve Emeklilik, diktiği fidanları 'Büyük Orman'a dönüştürüyor - Son Dakika


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