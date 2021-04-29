NN Hayat ve Emeklilik, lise öğrencilerini Sosyal İnovasyon Kampı'nda buluşturdu - Son Dakika

NN Hayat ve Emeklilik, lise öğrencilerini Sosyal İnovasyon Kampı'nda buluşturdu

29.04.2021 12:03
NN Hayat ve Emeklilik, lise öğrencilerini Sosyal İnovasyon Kampı'nda buluşturdu, System.String[]

NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Turkey) iş birliğiyle düzenlediği Sosyal İnovasyon Kampı'nda, liseli gençleri inovasyon ile buluşturdu.

NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Turkey) iş birliğiyle düzenlediği Sosyal İnovasyon Kampı'nda, liseli gençleri inovasyon ile buluşturdu.

NN Hayat ve Emeklilik açıklamasına göre, ilki 2017 yılında gerçekleşen kamp, salgın nedeniyle bu yıl ilk kez çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kendi şehirlerinden bağlanarak bir araya gelen liseli gençler, bu yıl da sosyal sorunlara NN gönüllüleri ile birlikte yenilikçi çözümler üretti.

21 ildeki 35 liseden 78 öğrencinin karma gruplar halinde bir sosyal girişim fikri geliştirdikleri Sosyal İnovasyon Kampı'nda öğrenciler, bu yıl "eğitim teknolojileri ile eğitimde fırsat eşitliği" konusu üzerine çalışmalarını gerçekleştirdi.

Öğrenciler tarafından üretilen fikirlerin NN gönüllüsü mentorların desteğiyle birlikte bir iş planına dönüştürüldüğü kampın sonunda en iyi projeler seçildi.

Sosyal sorunlara gençlerin gözünden çözümler

NN gönüllülerinin mentorluğu ve paylaşılan deneyimlerle gençlerin hayatlarında olumlu bir iz bırakmayı hedefleyen Sosyal İnovasyon Kampı'nda, gençlerin sosyal sorunlara ilişkin mentorlarının yönlendirmesi ile fikirler geliştirip sorunlara çözüm bulması amaçlanıyor.

Kampa katılan öğrenciler, günümüzde yaşanan sosyal sorunlara değinebilme şansı bulurken, ekip olarak çalıştıkları bir projeyi jüriye sunma deneyimini de erken yaşlarda yaşama fırsatı yakaladı.

Liseli gençler, 2 gün süren etkinlik kapsamında hiç tanımadıkları gruplar ile kısıtlı bir zamanda uçtan uca bir projeyi tasarlamanın heyecanını yaşadı.

3 projeye ödül

NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Müdürü Özlem Kuzey Kaya ve Müşteri İletişim Merkezi Müdürü Sercan Ünal'ın da jüri ekibinde bulunduğu etkinlikte en başarılı projeler belirlendi.

Dereceye giren ilk proje "EQ-Vision", "Eşit ve Kaliteli Vizyon" mottosuyla tüm öğrencilerin erişebileceği bir platform olarak tasarlandı. Öğrenciler coğrafya, yaş, sınıf gibi filtreleri kullanarak kendi yaş/sınıf gruplarında yer alan, platforma kayıt olurken tamamladıkları kişilik envanterleri sayesinde benzer ilgi ve eğilimlerdeki öğrencilerin neler konuştuklarını, hayal ettiklerini görebiliyor. Bu sayede öğrenciler, yaşıtlarının gündemlerinden ve çalışmalarından haberdar olabiliyor.

"DC Online-Öğrenci Etkileşim Platformu" ise her öğrencinin verimli bir sınıf ortamına ve rehber öğretmene erişiminin bulunmaması ve bazı okulların öğrenciyle birebir iletişimde yetersiz kalması sorunlarından yola çıkılarak oluşturuldu. "DC Online", öğrencilerin seçtikleri sınıf ve derslere göre diledikleri sınıflara katılarak hem online kütüphane ortamı hem de bireysel ve toplu rehberlik hizmetlerini görmelerini sağlıyor. Ayrıca, öğrencilerin okul dışı sosyal etkileşimini genişletiyor, online kütüphane hizmeti sunuyor.

"Studay" isimli web sitesi ve mobil aplikasyon projesi de 6 ila 18 yaş arası öğrencilerin eğitimindeki eksiklikleri ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda işitme ve görme engelli öğrencilerin de bu olanaklardan faydalanmasını sağlıyor.

"Yeni deneyimlerden korkmayın"

Sosyal İnovasyon Kampı etkinliğinde gençlerle online platformda buluşan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, kendi deneyimlerini paylaşarak gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sadece başarılı bir öğrenci olmayı değil, yeni deneyimler kazanmayı da amaçlayın. Hayatta ne yapmak istediğinize karar vermeden önce farklı tecrübelerle kendinizi geliştirin, bu konuda cesaretli ve meraklı olun. Kültürler ve yaşadığımız şehirler ayrı olsa da hepimizin insan olduğunu unutmayın. Pozitif ve açık fikirli olun. Hayat bize her zaman hayal bile edemeyeceğimiz güzellikler getirebilir."

Turkey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NN Hayat ve Emeklilik, lise öğrencilerini Sosyal İnovasyon Kampı'nda buluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı
Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi         
13:02
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı         
11:50
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti         
11:01
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 13:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: NN Hayat ve Emeklilik, lise öğrencilerini Sosyal İnovasyon Kampı'nda buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement