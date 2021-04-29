NN Hayat ve Emeklilik, lise öğrencilerini Sosyal İnovasyon Kampı'nda buluşturdu - Son Dakika

NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Turkey) iş birliğiyle düzenlediği Sosyal İnovasyon Kampı'nda, liseli gençleri inovasyon ile buluşturdu.

NN Hayat ve Emeklilik açıklamasına göre, ilki 2017 yılında gerçekleşen kamp, salgın nedeniyle bu yıl ilk kez çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kendi şehirlerinden bağlanarak bir araya gelen liseli gençler, bu yıl da sosyal sorunlara NN gönüllüleri ile birlikte yenilikçi çözümler üretti.

21 ildeki 35 liseden 78 öğrencinin karma gruplar halinde bir sosyal girişim fikri geliştirdikleri Sosyal İnovasyon Kampı'nda öğrenciler, bu yıl "eğitim teknolojileri ile eğitimde fırsat eşitliği" konusu üzerine çalışmalarını gerçekleştirdi.

Öğrenciler tarafından üretilen fikirlerin NN gönüllüsü mentorların desteğiyle birlikte bir iş planına dönüştürüldüğü kampın sonunda en iyi projeler seçildi.

Sosyal sorunlara gençlerin gözünden çözümler

NN gönüllülerinin mentorluğu ve paylaşılan deneyimlerle gençlerin hayatlarında olumlu bir iz bırakmayı hedefleyen Sosyal İnovasyon Kampı'nda, gençlerin sosyal sorunlara ilişkin mentorlarının yönlendirmesi ile fikirler geliştirip sorunlara çözüm bulması amaçlanıyor.

Kampa katılan öğrenciler, günümüzde yaşanan sosyal sorunlara değinebilme şansı bulurken, ekip olarak çalıştıkları bir projeyi jüriye sunma deneyimini de erken yaşlarda yaşama fırsatı yakaladı.

Liseli gençler, 2 gün süren etkinlik kapsamında hiç tanımadıkları gruplar ile kısıtlı bir zamanda uçtan uca bir projeyi tasarlamanın heyecanını yaşadı.

3 projeye ödül

NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Müdürü Özlem Kuzey Kaya ve Müşteri İletişim Merkezi Müdürü Sercan Ünal'ın da jüri ekibinde bulunduğu etkinlikte en başarılı projeler belirlendi.

Dereceye giren ilk proje "EQ-Vision", "Eşit ve Kaliteli Vizyon" mottosuyla tüm öğrencilerin erişebileceği bir platform olarak tasarlandı. Öğrenciler coğrafya, yaş, sınıf gibi filtreleri kullanarak kendi yaş/sınıf gruplarında yer alan, platforma kayıt olurken tamamladıkları kişilik envanterleri sayesinde benzer ilgi ve eğilimlerdeki öğrencilerin neler konuştuklarını, hayal ettiklerini görebiliyor. Bu sayede öğrenciler, yaşıtlarının gündemlerinden ve çalışmalarından haberdar olabiliyor.

"DC Online-Öğrenci Etkileşim Platformu" ise her öğrencinin verimli bir sınıf ortamına ve rehber öğretmene erişiminin bulunmaması ve bazı okulların öğrenciyle birebir iletişimde yetersiz kalması sorunlarından yola çıkılarak oluşturuldu. "DC Online", öğrencilerin seçtikleri sınıf ve derslere göre diledikleri sınıflara katılarak hem online kütüphane ortamı hem de bireysel ve toplu rehberlik hizmetlerini görmelerini sağlıyor. Ayrıca, öğrencilerin okul dışı sosyal etkileşimini genişletiyor, online kütüphane hizmeti sunuyor.

"Studay" isimli web sitesi ve mobil aplikasyon projesi de 6 ila 18 yaş arası öğrencilerin eğitimindeki eksiklikleri ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda işitme ve görme engelli öğrencilerin de bu olanaklardan faydalanmasını sağlıyor.

"Yeni deneyimlerden korkmayın"

Sosyal İnovasyon Kampı etkinliğinde gençlerle online platformda buluşan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, kendi deneyimlerini paylaşarak gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sadece başarılı bir öğrenci olmayı değil, yeni deneyimler kazanmayı da amaçlayın. Hayatta ne yapmak istediğinize karar vermeden önce farklı tecrübelerle kendinizi geliştirin, bu konuda cesaretli ve meraklı olun. Kültürler ve yaşadığımız şehirler ayrı olsa da hepimizin insan olduğunu unutmayın. Pozitif ve açık fikirli olun. Hayat bize her zaman hayal bile edemeyeceğimiz güzellikler getirebilir."