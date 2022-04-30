NN Hayat ve Emeklilik, meme kanseri hakkında farkındalık yaratıyor - Son Dakika
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NN Hayat ve Emeklilik, meme kanseri hakkında farkındalık yaratıyor

30.04.2022 11:45
NN Hayat ve Emeklilik, meme kanseri hakkında farkındalık yaratıyor

NN Hayat ve Emeklilik, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte "Önce Sen" farkındalık hareketi ile meme kanseri hakkında farkındalık yaratıyor.

NN Hayat ve Emeklilik, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte "Önce Sen" farkındalık hareketi ile meme kanseri hakkında farkındalık yaratıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group'un bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, toplum sağlığını korumaya yönelik önemli bir çalışmaya imza attı.

Toplum yatırımı projelerinde önemli hedefleri olan NN Hayat ve Emeklilik, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte "Önce Sen" Farkındalık Hareketi başlattı. Proje ile kadınların başta meme kanseri olmak üzere kadın sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanırken, onlara kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak gerektiğinde ücretsiz psikososyal destek verilmesi amaçlanıyor.

"Önce Sen" farkındalık hareketi kapsamında ilk olarak Denizli, Adana ve İstanbul'da kadınlarla bir araya gelindi.

Ziyaret edilen 3 şehirde 564 kadın ile farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Bu eğitimler sonunda kadınların KETEM'lerde taramaları yapıldı. Teşhis konulan kadınlara ücretsiz psikososyal destek de verilen proje kapsamında 5 şehirde 1000 kadına ulaşılması hedefleniyor.

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Yatırım, Sigorta, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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