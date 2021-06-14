NN Hayat ve Emeklilik'ten yeni sağlıklı yaşam platformu

NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, "NN İyi Hayat" adıyla sağlıklı yaşam platformu oluşturdu.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, "NN İyi Hayat" adıyla oluşturduğu sağlıklı yaşam platformu ile sağlık alanındaki hizmetlerine bir yenisini ekleyen NN Hayat ve Emeklilik, kullanıcılarının sağlıklı yaşama dair ihtiyaç duydukları tüm bilgilere tek platform üzerinden ulaşabilmelerini sağlarken, sunduğu diğer hizmetlerle kullanıcıları için hayatlarının her anında yanında tutmak isteyecekleri bir sağlık rehberi olmayı amaçlıyor.

"Herkes için iyi hayat" mottosuyla hareket eden "NN İyi Hayat", zihin ve beden sağlığından beslenmeye, kaliteli yaşam önerilerinden çocuk sağlığına kadar dikkat edilmesi gereken tüm içerikleri bir araya getiriyor.

Albert Sağlık iş birliğiyle oluşturulan sağlık uygulaması üzerinden hizmet veren NN İyi Hayat, söz konusu uygulama ile uzman doktorlardan kolayca online görüşmeler için randevu alma, kişiye özel bildirimlerle sağlık takibini sağlama ve sağlık bilgilerini güvenle saklama imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, herkes için "iyi hayat" sunmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bu süreç bizlere hayatta en çok dikkat etmemiz gereken şeyin sağlığımız ve ailemiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Her ne olursa olsun bu dönemde gerek iş hayatında gerekse ailemizle ilişkilerimizde sağlığımızı korumak için büyük fedakarlıklar yapmamız gerekti. Bunun sürdürülebilir olması için de hepimiz doğru ve güvenilir bir bilgi kaynağının peşine düştük. Bu yüzden NN Hayat ve Emeklilik olarak ailemizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyabilmek için böyle bir platformu hayata geçirmeyi doğru bulduk. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz StartUp Challenge etkinliğinde finalistlerimiz arasında yer alan Albert Sağlık ile iş birliği yaparak NN İyi Hayat platformumuzu kullanıcılarımızla buluşturduk. Platformda, alanında uzman doktorların verdikleri bilgileri kullanıcılarımızla buluştururken, hazırlanan blog içeriklerimizle ailemiz ve sevdiklerimiz için güvenle danışabilecekleri bir sağlık rehberi olmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, platforma, nniyihayat.com adresi üzerinden ücretsiz bir şekilde üye olunabilecek. Tamamlanan üyelik işlemlerinin ardından gönderilecek bağlantı linki üzerinden NN İyi Hayat uygulaması, telefona kolayca indirilebilecek.