Son Dakika Haberleri: Nn, İzmir'de Hatıra Ormanı Kuruyor

Nn, İzmir'de Hatıra Ormanı Kuruyor

2 saat önce

NN Hayat ve Emeklilik, yılbaşında müşterileri adına 13 bin 250 fidan bağışı yaptı.

Nn, İzmir'de Hatıra Ormanı Kuruyor, System.String[]
NN Hayat ve Emeklilik, yılbaşında müşterileri adına 13 bin 250 fidan bağışı yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketi NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, bu yıl müşterilerine yılbaşında maddi değeri olan hediye vermek yerine çok daha anlamlı bir projeye destek verdi.

Ege Orman Vakfı iş birliği ile İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Cumalı köyü ağaçlandırma sahasında yeni bir ormanın oluşmasına katkıda bulunan NN Hayat ve Emeklilik, müşterileri adına toplam 13 bin 250 fidan bağışı yaptı.

NN Hayat ve Emeklilik, yılbaşı hediyesi olarak düşündüğü fidan bağışı ile uzun zamandır hayali kurulan NN Hatıra Ormanı düşüncesini hayata geçirmiş oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:26 Kaynak: AA

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