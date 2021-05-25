Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı - Son Dakika

Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı

25.05.2021 11:04

Küçükçekmece'de şizofreni hastası kızı tarafından vahşice katledilen Sevilay Palabıyık cinayetinden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil zanlısı Tuğçe S.'nin yaşanan olaydan 3 gün önce annesinin altın ve paralarını zorla aldığı ve yaşadıkları evin kendi üzerine yapılmasını isteyip kadını ölümle tehdit ettiği öğrenildi.

Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşanan kan dondurucu olayda, acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., 21 Mayıs 2021 tarihinde annesi Sevilay Palabıyık ile tartıştı. Tartışmada psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğçe S, annesine bıçak çekip onu ölümle tehdit etti.

EVİ ÜZERİNE YAPMASINI İSTEMİŞ

Tuğçe S.'nin daha sonra annesi Sevilay Palabıyık'ın altın bileziklerini, telefonunu aldığı ve evi kendi üzerine yapmaması halinde öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine korkan anne Sevilay Palabıyık, polise ve savcılığa şikayette bulundu. Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

KOMŞULARINA ''BU KIZ BENİ ÖLDÜRECEK, BANA DUYARLI OLUN'' DEMİŞ

Olaydan iki gün önce ise Tuğçe S'nin satır ve bıçak satın aldığı tespit edildi. Bunun üzerine anne Sevilay Palabıyık'ın komşusuna ''Bu kız beni öldürecek, bana duyarlı olun'' dedi. Bunun üzerine Sevilay Palabıyık'tan haber alamayan komşusu kapıyı çaldı. Kızı Tuğçe S. ise ''Annem tatilde'' dedi. Ancak şüpheleri artan komşu, ikinci sefer kapıyı çaldı ve şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

KAFA KISMI TENCEREDE BULUNDU

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis kızın babası Sayit S. ile irtibata geçti. Sayit S'nin kızına telefonda ''Kapıyı aç" demesiyle Tuğçe S. kapıyı açtı. Yapılan kontrollerde banyoda anne Sevilay Palabıyık'ın yüz üstü yattığı ve yanında 20 santimetre uzunluğundaki bıçak ve siyah renkli satır olduğu tespit edildi.

ETİNİ KEMİKLERİNDEN SIYIRMIŞ

İncelemeler sonucunda Tuğçe S.'nin tartıştığı annesini satırla öldürdükten sonra başını kesip mutfaktaki bir tencerenin içine koyduğu, daha sonra da tencerenin içini suyla doldurduğu belirlendi. Tuğçe S.'nin daha sonra annesinin sol bacağını kestiği, bacağındaki etleri kemiklerinden sıyırıp bir leğenin içine koyduğu ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Tuğçe S. ilk ifadesinde, annesiyle olay saati tartıştığını, annesinin kendisine bıçak çektiğini, elindeki bıçağı alarak cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı

Küçükçekmece, Halkalı, Mayıs, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı - Son Dakika


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