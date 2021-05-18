NNYÜ'de "1. Uluslararası Dijital Diş Hekimliği Sempozyumu" - Son Dakika

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 20-21 Mayıs'ta "1. Uluslararası Dijital Diş Hekimliği Sempozyumu" düzenlenecek.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek I. Uluslararası Dijital Diş Hekimliği Sempozyumu'nda klinik uygulamalardaki yeni gelişmeler, CAD-CAM, 3D imalat, gülüş tasarımı ve dijital radyoloji-yapay zeka gibi konular ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan, genç bir diş hekimliği fakültesi olarak salgın ve kısıtlamalar döneminde yıldönümlerini uluslararası ve çevrim içi bir sempozyum ile kutlamayı arzu ettiklerini belirtti.

Dijital diş hekimliği konularını çevrim içi bir platformda deneyimleyeceklerini ifade eden Gürgan, şunları kaydetti:

"Dijital diş hekimliği, bilgisayar destekli teknoloji ürünleriyle hastalarımızın görüntülerinin taranması, ihtiyaç ve taleplerine özgü kişisel restorasyon tasarımı ve üretiminden oluşan bir süreçtir. Bu süreçler fakülte hastanemizde de kullanılmaktadır. Katılımcılarımız geniş bir konu yelpazesini kapsayan klinik uygulamalardaki yeni gelişmeleri teşhisten başlayarak sadece dijital teknolojinin görüntüleme alanındaki katkılarını değil, yapay zekanın da hem teşhis hem de planlamada biz diş hekimlerine sağladığı avantajları ele alacak. Ağız içi görüntüleme ve sonrasında doğal dişler veya implantlar üzerine yapılacak hem geçici hem de daimi restorasyonlar için bilgisayar destekli imalat olanaklarını ve sağladığı avantajları değerlendirecekler."