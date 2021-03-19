NNYÜ'de "106. Yılında Çanakkale Ruhu" konferansı yapıldı - Son Dakika

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla online konferans düzenledi.

NNYÜ'de yapılan yazılı açıklamaya göre, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Yılmaz, dekanlar, öğretim üyeleri ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin salgın sebebiyle çevrimiçi olarak katılım gösterdiği konferansta Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, "106. Yılında Çanakkale Ruhu" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kilci, Çanakkale Zaferi'ne giden tarihi süreci, yaşananları, Türk askerinin ve milletinin Çanakkale Savaşı'nda düşman kuvvetlerine karşı vermiş olduğu mücadeleyi, göstermiş olduğu kahramanlıkları anlattı.

Bu vatan için her şeyini ortaya koyanları anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Kilci, "Memleket sevdasının yaşı yok. Her Türk evladının hayatında bir defa da olsa oraya gidip görmesi, sadece görmesi değil yaşaması, sadece o da değil, gelecek nesillere aktarması çok önemli bir vazifedir. Vatanı gelecekte emanet edeceğimiz gençler bu güzel yurdumuzda, cennet vatanda emanete sahip çıkıp abide dikecek olan sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ise sunumundan dolayı Kilci'ye teşekkür ederek, "Bu toprakları bizlere vatan yapan ve Çanakkale'yi geçilmez yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.