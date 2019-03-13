NNYÜ'de Girişimcilik Konferansı

NNYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve İktisat, İşletme, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerindeki öğrenciler ile öğretim üyelerinin ilgi gösterdiği konferansa Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'nde görevli Uzman Orbay Şimşek, bilişim ve teknoloji alanlarında yatırımlar yapan Girişimciler Yusuf Kaya ve Zafer Bolat konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere girişimcilik konusunda tecrübelerini ve deneyimlerini aktaran konuşmacılar projesi olan, fikri olan hatta hiçbir fikri olmamasına rağmen girişimci olmak isteyenlere Erciyes Teknopark'ın sunduğu imkân ve fırsatlar hakkında bilgiler verdiler. Teknoparkların üniversite ile sanayiyi bir araya getiren kurumlar olduğunu hatırlatan Uzman Orbay Şimşek, Ülkemizde üretim sektöründe en büyük eksikliğin katma değer ürünler üretmek olduğunu, katma değeri yüksek ürünlerin kar marjını yükselttiğini söyledi. Zafer Bolat ise devletin ve teknoparkların girişimcilere ciddi imkânlar ve fırsatlar sunduğunu, genç girişimci adayların bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Üniversiteli girişimci adayların, "Girişimci olmak isteyenler nereden başlamalıdır?" sorusuna cevap veren Yusuf Kaya'da yöneticisi olduğu firmadan örnekler vererek bir fikrin bir sorunu çözüyor olmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Konferans, öğrencilerin konuşmacılarla toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.