Son Dakika Haberleri: NNYÜ'de "Özgürlük Yolunda Kadın" Konferansı

NNYÜ'de "Özgürlük Yolunda Kadın" Konferansı

56 dakika önce

NNYÜ Kadın Araştırmaları Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Özgürlük Yolunda Kadın" konulu bir konferans düzenlendi.

NNYÜ'de

Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Soysal konuşmacı olarak katıldı. NNYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde görevli Öğretim üyeleri ve öğrencilerin dinlediği konferansta Dr. Öğretim Üyesi Deniz Soysal "Kadın ve Özgürlük Yanılsaması" konulubir konuşma yaptı. Soysal konuşmasında, "Kadının ekonomik özgürlüğü, yalnızca kadının kendine ait olacak bir para kazanması değildir. Kadının yaşadığı dünyada söz sahibi, yer sahibi olmasıdır." dedi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Dr. Öğretim Üyesi Deniz Soysal'a konferans sonunda Kadın Araştırmaları Kulübü üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Konferansa katılanlar daha sonra da "Erkeklik İstisnai Bir Durumdur" konulu fotoğraf sergisini gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:45 Kaynak: Bültenler

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