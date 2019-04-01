NNYÜ'de "Uydu Haberleşmesi Teknolojileri" Konferansı
1 saat önce
NNYÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından "Uydu Haberleşmesi Teknolojileri" konulu konferans düzenlendi.
Mühendislik Fakültesi Salonunda düzenlenen konferansa TÜBİTAK-Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendis, Uzman Araştırmacı Orçun Kiriş konuşmacı olarak katıldı. Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta TÜBİTAK-Uzay kurumunun uydu teknolojisi çalışmaları hakkında bilgiler veren Orçun Kiriş, TÜBİTAK-Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün dünyadaki uydu teknolojileri alanındaki gelişmeleri izlediğini ve alanında öncü olmaya çalıştığını söyledi. TÜBİTAK-Uzay'da ülkemizin teknolojik bağımsızlığını sağlama amacının sürekli göz önünde tutulduğunu kaydeden Kiriş, "TÜBİTAK-Uzay,uydu teknoloji sistemleri ve alt sistemleri, haberleşme sistemleri, uzaktan algılama, veri işleme, optik sitemler, havacılık teknolojileri projeleri yürütür" dedi.
TÜBİTAK-Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün öncülüğünde yapılan RASAD ve GÖKTÜRK-2 ile devam eden İMECE, TÜRKSAT 6A ve yüksek çözünürlüklü uydu projeleri hakkında kısa kısa bilgiler veren Orçun Kiriş öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.
Konferans sonunda Orçun Kiriş'e Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilim tarafından plaket takdim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:12 Kaynak: Bültenler
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