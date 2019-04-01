Nnyü'de "Uydu Haberleşmesi Teknolojileri" Konferansı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından "Uydu Haberleşmesi Teknolojileri" konferansı düzenlendi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından "Uydu Haberleşmesi Teknolojileri" konferansı düzenlendi.



Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen konferansa TÜBİTAK-Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü elektrik-elektronik yüksek mühendisi Orçun Kiriş konuşmacı olarak katıldı.



Mühendislik fakültesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin ilgi gösterdiği konferansta TÜBİTAK'ın uydu teknolojisi çalışmaları hakkında bilgi veren Kiriş, TÜBİTAK-Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün dünyadaki uydu teknolojileri alanındaki gelişmeleri izlediğini ve alanında öncü olmaya çalıştığını belirtti.



TÜBİTAK'daki merkezde ülkenin teknolojik bağımsızlığını sağlama amacının sürekli göz önünde tutulduğunu aktaran Kiriş, "TÜBİTAK-Uzay, uydu teknoloji sistemleri ve alt sistemleri, haberleşme sistemleri, uzaktan algılama, veri işleme, optik sitemler, havacılık teknolojileri projeleri yürütür." dedi.





TÜBİTAK-Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün öncülüğünde yapılan RASAD, GÖKTÜRK-2, İMECE, TÜRKSAT 6A ve yüksek çözünürlüklü uydu projeleri hakkında da bilgiler veren Kiriş, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.





Konferans sonunda Kiriş'e elektrik-elektronik mühendisliği bölümü öğretim üyesi Mehmet Bilim tarafından plaket verildi.

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