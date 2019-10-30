NNYÜ'de yaza veda konseri

NNYÜ Mühendislik Fakültesi Anfi Tiyatro alanında düzenlenen konserde Müzik Kulübü üyeleri Özkan Çim, Gökmen Tamer, Ömer Esen, Ayşegül Ünsal ve Kevser Kabaktepe sahne aldı. Ünlü sanatçıların bir birinden güzel eserlerini seslendiren gruba zaman zaman öğrenciler de eşlik ederek tempo tuttu. Yaza Veda Konserini NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Yılmaz, dekanlar, öğretim üyeleri de öğrencilerle birlikte izledi.

Güz yarıyılı ara sınavları öncesi öğrencilerin eğlendiği ve stres attığı konser sonunda bir konuşma yapan NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Yılmaz, müziğe gönül veren öğrencilerin katkısıyla Müzik Kulübünün konserlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.