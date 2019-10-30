Son Dakika Haberleri: NNYÜ'de yaza veda konseri
Son Dakika Güncel NNYÜ'de yaza veda konseri

NNYÜ'de yaza veda konseri

48 dakika önce

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Müzik Kulübü tarafından "Yaza Veda Konseri" düzenlendi.

NNYÜ'de yaza veda konseri, System.String[]

NNYÜ Mühendislik Fakültesi Anfi Tiyatro alanında düzenlenen konserde Müzik Kulübü üyeleri Özkan Çim, Gökmen Tamer, Ömer Esen, Ayşegül Ünsal ve Kevser Kabaktepe sahne aldı. Ünlü sanatçıların bir birinden güzel eserlerini seslendiren gruba zaman zaman öğrenciler de eşlik ederek tempo tuttu. Yaza Veda Konserini NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Yılmaz, dekanlar, öğretim üyeleri de öğrencilerle birlikte izledi.

Güz yarıyılı ara sınavları öncesi öğrencilerin eğlendiği ve stres attığı konser sonunda bir konuşma yapan NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Yılmaz, müziğe gönül veren öğrencilerin katkısıyla Müzik Kulübünün konserlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:30 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'nun kurmayı yeni kurulacak partinin oy oranını yüzde 13 olarak açıkladı
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tasarı tepkisi: Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar Cumhuriyet'e hakaret edenlere İlber Ortaylı sinirlendi: Bunlar geri zekalı Motosikletli Rus modelin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 12:18:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NNYÜ'de yaza veda konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]