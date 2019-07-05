Son Dakika Haberleri: NNYÜ'de yüksek lisans başvuruları başladı
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NNYÜ'de yüksek lisans başvuruları başladı

52 dakika önce

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans programlarına öğrenci alınacak.

NNYÜ'de yüksek lisans başvuruları başladı, System.String[]

Yüksek lisans programlarına başvurular başladı.

NNYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme, İşletme Yönetimi, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programlarına (Tezli/Tezsiz), Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksel Lisans Programına (Tezli) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alınacak. İşletme, İşletme Yönetimi, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarında yüksek lisans yapmak isteyen adayların 04 Eylül 2019 Çarşamba gününe kadar NNYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programında yüksek lisans yapmak isteyen adayların ise 05 Eylül 2019 Perşembe gününe kadar NNYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programlarına başvuru şartları ve detaylı bilgiler Üniversitenin web adresinde yayınlandı.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:15 Kaynak: Bültenler
Siyaset, Güncel
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