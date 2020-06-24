NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde hijyen tedbirleri en üst seviyede - Son Dakika

NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde hijyen tedbirleri en üst seviyede

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde hijyen kuralları ve diğer tedbirler en üst seviyede tutularak hastalara tedavi hizmeti sunulduğu bildirildi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde hijyen kuralları ve diğer tedbirler en üst seviyede tutularak hastalara tedavi hizmeti sunulduğu bildirildi.

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni normalleşme sürecinde NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehberlere uygun olarak tedbirlerin en üst seviyede uygulandığı belirtildi.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamı için randevu alınabildiğinin anlatıldığı açıklamada, hastanede hijyenik klima sistemi ile havalandırılmış özel kapalı odalarda hizmet verildiği, klinik içerisindeki ünitelerin ise bulaşma riskini önlemek için birbirlerinden oldukça uzak mesafelerde bulunduğu belirtildi.

Hasta ile yakın temasta olan tüm personelin gerekli kişisel koruyucu ekipmanla çalıştığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz içindeki tüm genel alanlarda, asansörlerde, tuvaletler ve polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılmış ve her bir kliniğe ait bekleme salonundaki koltuklar arası mesafe en az bir metre olacak şekilde ayarlanmıştır. Sadece kliniklerimize gelen hastalarımızın değil, tüm çalışanlarımızın da düzenli olarak ateş ölçümleri, sağlık durumu kontrolleri ve bunlarla ilgili denetimler hastane yönetimi tarafından yapılmaktadır. Açıldığı günden bu yana dezenfeksiyon ve sterilizasyona önem veren Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz yeni normalleşme sürecinde de hijyenik ortamları ile hastalarımıza tedavi hizmeti sunmaya hazırdır."

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde hijyen tedbirleri en üst seviyede - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı 09:08 Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:45:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde hijyen tedbirleri en üst seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]