NNYÜ ile Kayseri TED Koleji arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile TED Kayseri Koleji Lisesi arasında bilimsel, sosyal ve kültürel iş birliği protokolü imzalandı.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde düzenlenen protokol imza törenine TED Kayseri Koleji Okulları Genel Müdürü Arif Şirin, Lise Müdürü Muammer Gündüz ve rehberlik öğretmeni Pınar Otçıkın ile NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan katıldı.

Taraflar arasında imzalanan protokol, TED Kayseri Koleji Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile lise idaresi tarafından uygun görülen sosyal ve kültürel etkinlikler ile bilimsel çalışmalara iştirak etmelerini kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürgan, öğretim elemanlarının lisede konferans düzenleyeceklerini, bilimsel projelere destek vereceklerini, sosyal ve kültürel faaliyetlere katkı sağlayacaklarını belirtti.