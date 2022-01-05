NNYÜ öğrencilerinden YKS'ye hazırlanan lise öğrencilerine destek - Son Dakika

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Develi Anadolu Lisesi öğrencilerine hazırlık ve kaynak kitabı bağışında bulundu.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler, gönüllülük çalışmaları kapsamında "Bir Kitap Bir Umut" sloganıyla başlattıkları kampanyayla YKS'ye hazırlanan ve ders çalışmak için hazırlık ve yardımcı kaynak materyali eksiği olan öğrencilere destek olmak amacıyla yardımcı kitap topladı.

Öğrenciler, topladıkları kitapları Develi Anadolu Lisesi'ne götürerek bağışta bulundu.

Develi Anadolu Lisesi Müdürü Murat Gediri, rehberlik öğretmeni Mahir Toker ve fizik öğretmeni Yasin Şahin duyarlı davranışları ve okullarına katkılarından dolayı NNYÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine teşekkür etti.