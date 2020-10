No Time To Die'ın Resmi Müzik Videosu Yayınlandı - Son Dakika

Ayrıca filmin yapımcıları tarafından son derece güçlü ve dokunaklı bir parça olan No Time To Die film müğizi, filmin duygusal öyküsüne kusursuz bir şekilde uyum sağladığı belirtiliyor. Daniel Kleinman'ın yönettiği video, No Time To Die filminden bazı aksiyon dolu sahnelerde içeriyor.

James Bond Temalı Film Müziği Yazan ve Seslendiren En Genç Şarkıcı

Billie Eilish yaptığı açıklamada, "Bunun her yönüyle bir parçası olmak çılgınca geliyor. Böyle efsanevi bir serinin parçası olan bir filme tema şarkısını çalabilmek büyük bir onur. Bir James Bond filmi için tema şarkısı hazırlamak, hayatımız boyunca hayalini kurduğumuz bir şeydi," dedi. Ayrıca Madonna, Adele, Nancy Sinatra, Louis Armstrong gibi isimler daha evvel james Bond filmleri için şarkılar hazırlamışlardı.

25. James Bond Filmi ayrıca başrol oyuncusu Daniel Craig'in James Bond'a son kez hayat verecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen filmin vizyon tarihi şimdi ise 12 Kasım'da İngiltere ve Avustralya'da ve 20 Kasım'da ABD'de gösterime girmesi planlanıyor.