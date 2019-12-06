Nobel akademi üyesi, Slobodan Miloseviç hayranı yazara ödül verilecek olmasını boykot etti

Nobel ödüllerini dağıtan İsveç Akademisi'nin 18 üyesinden biri olan Peter Englund Cuma günü yaptığı açıklama ile edebiyat ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilecek olması nedeniyle bu yılki Nobel ödüllerin boykot edeceğini açıkladı. Gerekçe; Handke'nin Sırbistan'ın savaş suçları işlemiş olan eski lideri Slobodan Miloseviç'e açık şekilde verdiği destek.



Nobel Akademisi ödül için Handke tercihi nedeniyle hali hazırda eleştirilere maruz kaldı. Miloseviç 90'lı yıllardaki Balkan savaşlarında oynadığı rol nedeniyle Birleşmiş Milletler Savaş Suçları mahkemesinde yargılanmayı beklerken 2006 yılında ölmüştü. Handke de Miloseviç'in cenazesinde konuşma yapmış ve ona olan hayranlığını dile getirmişti.