Son Dakika Haberleri: Nobel Akademisi'ndeki skandal yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sara Danius, hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Nobel Akademisi'ndeki skandal yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sara Danius, hayatını kaybetti

Nobel Akademisi'ndeki skandal yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sara Danius, hayatını kaybetti

45 dakika önce

Nobel edebiyat ödülünü veren İsveç Akademisi’nin eski Daimi Sekreteri Sara Danius, yakalandığı kanser hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

Nobel Akademisi'ndeki skandal yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sara Danius, hayatını kaybetti, System.String[]

Nobel Edebiyat Ödülünü veren İsveç Akademisi'nin eski Daimi Sekreteri Sara Danius, yakalandığı kanser hastalığı sonucu hayatını kaybetti.


Danius'in başkanlık yaptığı komite, geçen yıl üyelerden birisinin kocasının, verilecek ödülün sahibini dışarı sızdırması ve cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla mahkum olması yüzünden yoğun eleştirilere hedef olmuştu.

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Edebiyat, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:51 
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