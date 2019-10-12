Nobel Akademisi'ndeki skandal yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sara Danius, hayatını kaybetti

Nobel Edebiyat Ödülünü veren İsveç Akademisi'nin eski Daimi Sekreteri Sara Danius, yakalandığı kanser hastalığı sonucu hayatını kaybetti.



Danius'in başkanlık yaptığı komite, geçen yıl üyelerden birisinin kocasının, verilecek ödülün sahibini dışarı sızdırması ve cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla mahkum olması yüzünden yoğun eleştirilere hedef olmuştu.