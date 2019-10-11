Son Dakika Haberleri: Nobel Barış Ödülü alan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali kimdir?
Son Dakika Dünya Nobel Barış Ödülü alan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali kimdir?

Nobel Barış Ödülü alan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali kimdir?

2 saat önce

Nobel Barış Ödülü'nü bu yıl alan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali kimdir ?

Nobel Barış Ödülü alan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali kimdir?, System.String[]

Nobel Barış Ödülü bu yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi.


Uluslararası kamuoyu tarafından iki ülkedeki savaşı bitiren isim olarak bilinen Ahmet Ali kimdir?

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Ahmet Ali, Etiyopya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:36 
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Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
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