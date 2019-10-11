Nobel Barış Ödülü alan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali kimdir?
2 saat önce
Nobel Barış Ödülü'nü bu yıl alan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali kimdir ?
Nobel Barış Ödülü bu yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi.
Uluslararası kamuoyu tarafından iki ülkedeki savaşı bitiren isim olarak bilinen Ahmet Ali kimdir?
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:36
Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi Nobel Barış Ödülü'nü alan Abiy Ahmed Ali kimdir? Danimarka'da gündem başka! Başbakan, gülme krizine girdi Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz