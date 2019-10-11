Son Dakika Haberleri: Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
BBC
Son Dakika Dünya Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi

Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi

1 saat önce

2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.

Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi, System.String[]

2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.

Nobel Komitesi, Abiy Ahmed Ali'nin Etiyopya'nın komşusu Eritre ile olan savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabaların ödülün kendisine verilmesinde önemli rol oynadığını aktardı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiyopya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:08 
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Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
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