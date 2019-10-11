Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
1 saat önce
2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:08
2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.
Nobel Komitesi, Abiy Ahmed Ali'nin Etiyopya'nın komşusu Eritre ile olan savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabaların ödülün kendisine verilmesinde önemli rol oynadığını aktardı.
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