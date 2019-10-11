Son Dakika Haberleri: Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi
Son Dakika Güncel Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi

Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi

1 saat önce

Nobel Barış Ödülü, bu yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi.

Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi, System.String[]

Nobel Barış Ödülü, bu yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi.

Norveç Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Abiy Ahmet Ali'nin, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yakın iş birliği içinde Etiyopya ve Eritre arasında uzun süredir devam eden açmazı sona erdirmek için bir barış anlaşmasının ilkelerini hızlı biçimde şekillendirdiği, kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliğine ve barışa ulaşılmasındaki çabaları dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Ali'nin çabalarının teşvik edilmesi gerektiğine inanıldığı, ödülün barış ve uzlaşı konusundaki önemli çalışmasında Etiyopya Başbakanını güçlendirmesinin ümit edildiği ifade edildi.

Ali'nin Etiyopya'da da birçok vatandaşa daha parlak bir gelecek ve iyi bir hayat ümidi veren önemli reformlara imza attığı aktarılan açıklamada, başbakan olarak uzlaşıya, dayanışmaya ve sosyal adalete ön ayak olmaya çabaladığı belirtildi.

Ahmet Ali, Etiyopya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:37 Kaynak: AA
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Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
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