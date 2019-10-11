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Son Dakika Güncel Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali'ye verildi

Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali'ye verildi

53 dakika önce

Etiyopya ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı 2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.

Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali'ye verildi, System.String[]

Etiyopya ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı 2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.

Oslo'da bulunan Norveç Nobel Enstitüsü, 2019 Nobel Barış Ödülü sahibini belirledi. 2019 yılı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen kişi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali oldu. Ülkesi ve Eritre arasındaki savaşın bitmesindeki rolü nedeniyle Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Eritre ile Etiyopya arasında 1998-2000 yılları arasında sınır anlaşmazlıklarından dolayı yaşanan sınır savaşlarında iki halkın barışı için yaptıklarından dolayı Nobel Barış Ödülü alan Etiyopya Başbakanı, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde de rol oynamıştı.

(İHA)

Etiyopya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
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