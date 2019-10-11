Son Dakika Haberleri: Nobel barış ödülü'nün bu yılki sahibi etiyopya başbakanı oldu
Son Dakika Güncel Nobel barış ödülü'nün bu yılki sahibi etiyopya başbakanı oldu

Nobel barış ödülü'nün bu yılki sahibi etiyopya başbakanı oldu

1 saat önce

2019 Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.

Nobel barış ödülü'nün bu yılki sahibi etiyopya başbakanı oldu, System.String[]

2019 Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.

Norveç Nobel Komitesi bu yılki Nobel Barış Ödülü'nü, 'barış ve uluslararası işbirliğini sağlama çabaların ve özellikle komşu ülke Eritre ile sınır anlaşmazlıklarını çözme konusundaki kararlı girişimi için Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verdiklerini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Barış Ödülü'nün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildiğinin açıklanması


Etiyopya, Norveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:53 Kaynak: DHA
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Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
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