Nobel barış ödülü'nün bu yılki sahibi etiyopya başbakanı oldu

? 2019 Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.

Norveç Nobel Komitesi bu yılki Nobel Barış Ödülü'nü, 'barış ve uluslararası işbirliğini sağlama çabaların ve özellikle komşu ülke Eritre ile sınır anlaşmazlıklarını çözme konusundaki kararlı girişimi için Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verdiklerini açıkladı.