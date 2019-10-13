Nobel Barış Ödülü'nün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verilmesi kutlandı - ADDİS
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Yürüyüş yapılması Bayraklar ve başbakan Abiy Ahmet'in resimleri taşınması Oromia bölgesinde toplanan vatandaşların kutlama yapması Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da toplanan yüzlerce kişi, Nobel ödülünün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verilmesini kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:30 Kaynak: AA
Yürüyüş yapılması
Bayraklar ve başbakan Abiy Ahmet'in resimleri taşınması
Oromia bölgesinde toplanan vatandaşların kutlama yapması
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da toplanan yüzlerce kişi, Nobel ödülünün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verilmesini kutladı. Oromia bölgesinde toplanan vatandaşlar, Başbakan Ahmet Ali'nin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.
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