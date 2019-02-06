Son Dakika Haberleri: Nobel Barış Ödülü Sahibi Oscar Arias'a Tecavüz Suçlaması
BBC

Nobel Barış Ödülü Sahibi Oscar Arias'a Tecavüz Suçlaması

1 saat önce

Latin Amerika'daki iç savaşları sonlandırmak için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 1987'de Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış olan Kosta Rika'nın eski Devlet Başkanı Oscar Arias'a tecavüz suçlamaları yöneltildi.

Latin Amerika'daki iç savaşları sonlandırmak için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 1987'de Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış olan Kosta Rika'nın eski Devlet Başkanı Oscar Arias'a tecavüz suçlamaları yöneltildi. Arias, suçlamaları kabul etmediğini söylüyor.

Nükleer silah karşıtı bir aktivist kadın, 2014 yılında Arias'ın cinsel tacizine maruz kaldığını söyledi.

1 Aralık 2014'te dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için yürütülecek kampanyalar üzerine konuşmak amacıyla Arias'ın evinde bir toplantı düzenlendiğini, o gün Arias'ın tacizine uğradığını anlattı.

Semanario Universidad dergisine konuşan ve ismi gizli tutulan kadın, Arias'ın kendisine arkadan sarıldığını ve memelerini ellediğini anlattı. Eski Devlet Başkanı'nın daha sonra kendisini öpmeye başladığını ve vajinasına parmaklarıyla temas ettiğini söyledi. Kadın olay taciz olayı yaşanırken Arias'a evli bir adam olduğunu hatırlattığını da belirtti.

Semanario Universidad dergisi, Arias aleyhine açılan tecavüz davasına ait dosyanın mahkemeye ulaştığını da yazdı ve dava dosyasından bazı görselleri paylaştı.

https://twitter.com/SemanarioU/status/1092996303607525381

Kadın daha sonra Arias'ın 'Beni burada bekle' diyerek odayı terk ettiğini anlattı ve "Ne yapacağımız bilemez bir haldeydim. Donup kalmıştım" dedi.

Arias, dergide yayınlanan iddiaları kategorik olarak reddettiğini ifade ederek hayatı boyunca cinsiyet eşitliği için mücadele verdiğini savundu. Arias hiçbir zaman bir kadına rızası dışında yaklaşmadığını da söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:44 

Oscar Arias, Dünya
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