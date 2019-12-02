Son Dakika Haberleri: Nobel Edebiyat Ödülü komitesinin iki dış üyesi istifa etti
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Nobel Edebiyat Ödülü komitesinin iki dış üyesi istifa etti

6 saat önce

Nobel Edebiyat Ödülü komitesinin iki dış üyesi skandallarla darbe alan İsveç Akademisi'ni eleştirerek istifa etti

Nobel Edebiyat Ödülü komitesinin iki dış üyesi istifa etti, System.String[]

Nobel Edebiyat Ödülü komitesinin iki dış üyesi skandallarla darbe alan İsveç Akademisi'ni eleştirerek istifa etti.


Eski bir komite üyesinin kocası ile ilgili patlayan seks skandalı sonrası 233 yıllık akademi yeni önlemler almak zorunda kalırken krizin büyümesi sonucu 2018 yılındaki ödül de iptal edilmek zorunda kalmıştı.

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İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:56 
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