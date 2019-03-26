Son Dakika Haberleri: Nobel Edebiyat Ödülü'nü Reddeden Yazarlar

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Reddeden Yazarlar

10 dakika önce

Edebiyat alanında verilen dünyanın en prestijli ödülü sayılan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü bugüne kadar iki önemli yazar geri çevirdi.

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Edebiyat alanında verilen dünyanın en prestijli ödülü sayılan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü bugüne kadar iki önemli yazar geri çevirdi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:01 

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