Nobel Edebiyat Ödülü'nü Reddeden Yazarlar

Edebiyat alanında verilen dünyanın en prestijli ödülü sayılan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü bugüne kadar iki önemli yazar geri çevirdi.

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Edebiyat alanında verilen dünyanın en prestijli ödülü sayılan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü bugüne kadar iki önemli yazar geri çevirdi.

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