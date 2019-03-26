Nobel Edebiyat Ödülü'nü Reddeden Yazarlar
10 dakika önce
Edebiyat alanında verilen dünyanın en prestijli ödülü sayılan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü bugüne kadar iki önemli yazar geri çevirdi.
Edebiyat alanında verilen dünyanın en prestijli ödülü sayılan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü bugüne kadar iki önemli yazar geri çevirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:01
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