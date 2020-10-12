Nobel Ekonomi iki ABD'li ekonomiste verildi - Son Dakika

Nobel Ekonomi iki ABD'li ekonomiste verildi

12.10.2020 16:44
Nobel Ekonomi iki ABD'li ekonomiste verildi, System.String[]

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu yıl Nobel Ekonomi Ödülü'ne ABD'li ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'ın layık görüldüğünü açıkladı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu yıl Nobel Ekonomi Ödülü'ne ABD'li ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'ın layık görüldüğünü açıkladı.İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Goran Hansson, Ekonomi alanında bu yılın Nobel Ödülü'nün sahibini açıkladı. Hansson, Nobel Ekonomi Ödülü'ne bu yıl Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'ın layık görüldüklerini duyurdu. Hansson, Nobel Ekonomi Ödülü'ne bu yıl Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'ın açık artırma teorisi ve buldukları yeni açık artırma formatları nedeniyle layık görüldüklerini duyurdu. Her iki bilim insanı da ABD'nin elit üniversitelerinden Stanford'da çalışmalarını sürdürüyor. İsveç Kraliyet Akademesi'nin Ekonomi Ödülü'nden sorumlu komite başkanı Peter Fredriksson yaptığı açıklamada, balıkçılık düzenlemeleri, ticaret ve emisyon hakları, elektrik fiyatlarında mal ve hizmetlerin ekonomik konumlandırılması için açık artırmanın önemine dikkat çekerek "Her gün satıcılar ve alıcılar arasında astronomik değerlerde gidip geliyor. Bunlardan az ya da çok hepimiz etkileniyoruz" dedi. Gayrimenkul ve elektrik fiyatları gibi birçok alanın açık artırmadan etkilendiğine dikkat çeken Fredriksson, Milgrom ve Wilson'ın araştırmalarıyla açık artırma teorisine yeni bir boyut kazandırdıklarını belirtti.

Geçen yılın Ekonomi alanındaki ödül, küresel yoksullukla ilgili çalışmaları nedeniyle Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kreme'ye verilmişti.

Ödül töreni, 10 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm ve Norveç'in başkenti Oslo'da ödüllerin kurucusu Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta sahiplerine verilecek. Nobel Barış Ödülü ise geleneksel olarak Norveç'te veriliyor. Nobel Ödülleri'ni kazananlardan her birine bu yıl 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 950 bin euro) ödüllendirilecek. Ödül törenleri, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcı ile düzenlenecek.

Bu yıl Türkiye kökenli bilim insanları Dani Rodrik ve Daron Acemoğlu'nun da isimleri Nobel Ekonomi Ödülü için gündeme gelmişti.

Bu yıl kimler Nobel kazandı? Nobel Komitesi bu yıl Nobel Barış Ödülü'ne BM Dünya Gıda Programı'nı, Nobel Edebiyat Ödülü'ne ABD'li şair Louise Glück'ü, Nobel Kimya Ödülü'ne Fransız Emmanuelle Charpentier ve Amerikalı Jennifer A. Doudna'yı, Nobel Tıp Ödülü'ne ABD'li bilim insanları Harvey J. Alter, Charles M. Rice ile İngiliz bilim insanı Michael Hougtan'ı, Nobel Fizik Ödülü'ne kara delikler üzerindeki araştırmalarından ötürü üç bilim insanı Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'e verdi.

Reuters/HS,BÖ

(c)

Nobel Ekonomi iki ABD'li ekonomiste verildi

Amerika Birleşik Devletleri, Nobel Ödülleri, Ekonomi, İsveç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Nobel Ekonomi iki ABD'li ekonomiste verildi - Son Dakika Ekonomi

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