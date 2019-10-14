Nobel Ekonomi Ödülü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi

Ekonomi alanında Nobel Ödülü bu yıl ekonomistler Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi.



İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada ekonomistlerin ödüle, "küresel yoksullukla mücadele ve yoksulluğun azaltması için güvenilir yollar bulma" alanında yaptıkları çalışmalardan ötürü layık görüldükleri bildirildi.