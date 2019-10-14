Nobel Ekonomi Ödülü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi
1 saat önce
Nobel Ekonomi Ödülü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi
Ekonomi alanında Nobel Ödülü bu yıl ekonomistler Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada ekonomistlerin ödüle, "küresel yoksullukla mücadele ve yoksulluğun azaltması için güvenilir yollar bulma" alanında yaptıkları çalışmalardan ötürü layık görüldükleri bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:42
2019 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu Son Dakika: Donald Trump: İnsanlar Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı: Ülkedeki tüm gösteriler son buldu Putin: ABD Başkanı Trump'ın Twitter'da paylaştığı mesajları okumuyorum