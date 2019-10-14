Son Dakika Haberleri: Nobel Ekonomi Ödülü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi
Son Dakika Dünya Nobel Ekonomi Ödülü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi

Nobel Ekonomi Ödülü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi

1 saat önce

Nobel Ekonomi Ödülü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi

Nobel Ekonomi Ödülü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi, System.String[]

Ekonomi alanında Nobel Ödülü bu yıl ekonomistler Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi.


İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada ekonomistlerin ödüle, "küresel yoksullukla mücadele ve yoksulluğun azaltması için güvenilir yollar bulma" alanında yaptıkları çalışmalardan ötürü layık görüldükleri bildirildi.

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Nobel Ödülleri, Ekonomi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:42 
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