Nobel ekonomi ödülü bu yıl üç kişiye verildi
2 saat önce
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi (Royal Swedish Academy of Sciences) Nobel Ekonomi Ödülü'nün Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:10 Kaynak: DHA
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi (Royal Swedish Academy of Sciences) Nobel Ekonomi Ödülü'nün Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildiğini açıkladı.
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