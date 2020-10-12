Nobel Ekonomi Ödülü'nü Paul Milgrom ve Robert Wilson kazandı
12.10.2020 13:49
İsveç Bilimler Akademisi, 2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'den Paul Milgrom ve Robert Wilson'ın kazandığını açıkladı.
İsveç Bilimler Akademisi, 2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'den Paul Milgrom ve Robert Wilson'ın kazandığını açıkladı.
Akademi'den yapılan resmi açıklamaya göre iki bilim insanı ödülü, "ihale teorisinin gelişmi ve yeni ihale formatlarının bulunması"na ilişkin bilimsel çalışmaları nedeniyle kazandı. Stanford Üniversitesi
'nde çalışan Milgrom, en çok açık artırma (ihale), teşvik ve pazar tasarımı teorileri ve ticaretsiz teoremin ortak yaratıcısı olarak tanınıyor.Yine Stanford Üniversitesi'nde çalışan Milgrom'un tez danışmanı Wilson, endüstriyel organizasyondaki oyun teorisi ve sıralı ikinci dereceden programlama yöntemini geliştirmesiyle de tanınıyordu.
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