Nobel Ekonomi Ödülü'nü Paul Milgrom ve Robert Wilson kazandı

İsveç Bilimler Akademisi, 2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'den Paul Milgrom ve Robert Wilson'ın kazandığını açıkladı.

Akademi'den yapılan resmi açıklamaya göre iki bilim insanı ödülü, "ihale teorisinin gelişmi ve yeni ihale formatlarının bulunması"na ilişkin bilimsel çalışmaları nedeniyle kazandı.