Son Dakika Haberleri: Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
Son Dakika Ekonomi Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

4 dakika önce

Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl yoksulluk üzerine yaptıkları çalışmaları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi.

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu, System.String[]

Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl yoksulluk üzerine yaptıkları çalışmaları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi.

Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:02 
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