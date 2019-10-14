Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Yoksullukla mücadele konusundaki çalışmaları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer Nobel Ekonomi ödülüne layık görüldü. Duflo ödülü kazanan en genç ekonomist olarak tarihe geçti.Küresel yoksullukla mücadele konusundaki deneysel yaklaşımları nedeniyle ekonomist Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer 2019 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.



1972 Fransa doğumlu Esther Duflo Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık en genç bilim insanı olarak tarihe geçti. Duflo ayrıca bu ödüle layık görülen ikinci kadın oldu.



Ekonomi alanında kadın olarak araştırma yapmanın zorluklarına dikkat çeken Duflo "Kadınların başarabileceğini ve yaptıklarının takdir edildiğini göstermek umarım ileride pek çok kadını çalışması konusunda yüreklendirir" diye konuştu.



918 bin dolarlık ödül 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.



dpa,AP/MY,BK



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