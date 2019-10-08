Nobel Fizik Ödülü'nü kozmik keşifleri 'çığır açıcı' bulunan 3 bilim insanı kazandı

2019 Nobel Fizik Ödülü'nü Kanadalı James Peebles ile İsviçreli Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı. 3 bilim insanının evrenle ilgili keşifleri "çığır açan" bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Nobel Akademisi'nden yapılan açıklamada, ödülün evrenin evrimiyle ilgili çalışmalar ve 1995'te Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde uzak bir gezegenin keşfi nedeniyle verildiği belirtildi.

3 bilim insanı yaklaşık 900 bin dolarlık para ödülünü paylaşacak.

Nobel Komitesi üyesi Ulf Danielsson, "Bu iki ödül de bize kainattaki yerimizle ilgili varoluşsal bir şey söylüyor. Birincisi bilinmeyen kökenimizin izini sürmek. Bu olağanüstü bir şey. Diğeri ise 'Yalnız mıyız?' 'Evrende başka bir yerde hayat var mı?" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor" dedi.

Kozmik mikrodalga arka plan ışıması

Princeton Üniversitesi'nden Prof. James Peebles, kainatın evrimi ve Dünya'nın kozmostaki yerinin anlaşılmasına dair katkılarından dolayı ödüle layık bulundu.

Peebles, diğer bilim insanlarıyla birlikte Büyük Patlama'dan sonraki kozmik mikrodalga arka plan ışımasının (CMB) varlığını tahmin etti.

CMB üzerindeki çalışmalar, evrenin yaşı, şekli ve içeriğine ilişkin bilgiler elde edilmesini sağladı.

Nobel Fizik Ödülleri Komitesi Başkanı Mats Larsson, "Kozmik arka plan ışıması 1965'te keşfedildi ve evrenin çocukluğundan günümüze nasıl geliştiğini anlamamızı sağlayan bir altın madenine dönüştü. James Peebles'ın teorik keşifleri olmasaydı, bu ışımanın büyük bir hassasiyetle yapılan ölçümleri bize hiçbir şey anlatmayacaktı" dedi.

Cenevre Üniversitesi'nden Prof. Michel Mayor ve Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Didier Queloz ise 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen "51 Pegasi b", adlı dev gaz kütlesinin keşfi nedeniyle ödüle değer bulundu.

"51 Pegasi b", güneş sisteminin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen. Cüce yıldızlar çekirdeğindeki hidrojen atomlarını nükleer füzyonla helyum atomlarına dönüştürüyor.