Son Dakika Haberleri: Nobel Fizik Ödülü sahibini buluyor
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Nobel Fizik Ödülü sahibini buluyor

1 saat önce

İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacıyla 1901'den beri İsveçli bilim insanı Alfred Nobel adına verilen Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. 7 Ekim'de Nobel Tıp Ödülü ile başlayan törenler fizik alanında ödüle layık görülen bilim insanının (ya da insanlarının) açıklanmasıyla devam ediyor.

Nobel Fizik Ödülü sahibini buluyor, System.String[]

İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacıyla 1901'den beri İsveçli bilim insanı Alfred Nobel adına verilen Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. 7 Ekim'de Nobel Tıp Ödülü ile başlayan törenler fizik alanında ödüle layık görülen bilim insanının (ya da insanlarının) açıklanmasıyla devam ediyor.


Ödüller, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kişilere veya kuruluşlara tıp, fizik, kimya, edebiyat ve barış alanlarındaki olağanüstü başarılarından dolayı veriliyor.

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Nobel Ödülleri, Alfred Nobel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06 
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