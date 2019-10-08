Nobel Fizik Ödülü sahibini buluyor
1 saat önce
İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacıyla 1901'den beri İsveçli bilim insanı Alfred Nobel adına verilen Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. 7 Ekim'de Nobel Tıp Ödülü ile başlayan törenler fizik alanında ödüle layık görülen bilim insanının (ya da insanlarının) açıklanmasıyla devam ediyor.
İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacıyla 1901'den beri İsveçli bilim insanı Alfred Nobel adına verilen Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. 7 Ekim'de Nobel Tıp Ödülü ile başlayan törenler fizik alanında ödüle layık görülen bilim insanının (ya da insanlarının) açıklanmasıyla devam ediyor.
Ödüller, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kişilere veya kuruluşlara tıp, fizik, kimya, edebiyat ve barış alanlarındaki olağanüstü başarılarından dolayı veriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06
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